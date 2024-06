Reggio Calabria: nasce “Suzanne” un grande evento per gli amanti della moda | FOTO E VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta venerdì 28 giugno presso lo Sport Village di Catona a Reggio Calabria la sfilata di di moda Suzanne. La collezione “anima” di Suzanne viene definita arte e femminilità, in cui, il tessuto leggero, morbido e flessuoso, avvolge ed accompagna ogni donna in una soffice carezza sussurrata dal vento. La stilista, della sua collezione scrive: “per me l’idea di Suzanne non è solo una linea d’abbigliamento

versatile ed adatta a tutte le donne, ma un’icona di grazia, potenza

ed autenticità. E’ un simbolo di tutte le donne capaci di brillare sempre, anche nei giorni e nelle notti più buie. E un’ode alla bellezza interiore ed esteriore. La donna Suzanne è forza, consapevolezza, fascino, libertà, sensualità, eleganza, dolcezza, discrezione e semplicità“.

“Ricordo – continua ancora la stilista – che gli abiti Suzanne sono capi esclusivi e personalizzabili su misura e possono essere acquistati solo su prenotazione. All’interno della collezione “anima” si trovano capi unici, capi ad edizione limitata, capi acquistabili così come vengono esposti che, comunque, possono essere personalizzati sia nel tessuto che nel colore”.

Allo SportVillage la moda incontra arte e musica con la prima di “Suzanne”

