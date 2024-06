Reggio Calabria, al Museo Diocesano al via il laboratorio di riciclo creativo per ragazzi

StrettoWeb

Avviato al Museo Diocesano l’ormai consueto appuntamento estivo con i laboratori creativi per bambini e ragazzi dal titolo “La Fabbrica dell’Arte”. Ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni il Museo Diocesano, mercoledì 19 e 26 giugno e 3 luglio, dalle ore 9 alle ore 12, proporrà il laboratorio di riciclo creativo e produzione della carta Crea-azioni di carta (articolato in tre incontri): saranno affrontati i temi della raccolta differenziata e delle strategie possibili per diminuire la produzione di rifiuti, realizzando insieme un foglio di carta riciclata con il quale ciascuno creerà la propria opera.

Il Museo Diocesano, attraverso un team di educatori qualificati e motivati, promuove da sempre iniziative didattiche rivolte ai bambini e ai ragazzi, sforzandosi di rendere la loro visita alle collezioni d’arte occasione per imparare attraverso il gioco e l’espressione della creatività. Per iscriversi ai laboratori estivi (a numero chiuso) si contatti il n. 3387554386 anche via WhatsApp.

