Reggio Calabria, alla Mediterranea la Lectio su “La città in cinque atti riflessioni, progetti ed esperienze”

Si terrà Mercoledì 5 Giugno 2024, alle ore 9.30 in Aula magna “Ludovico Quaroni” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la Lectio “La città in cinque atti riflessioni, progetti ed esperienze” – Lecture Arch. Alfonso Femia / Atelier(S) Alfonso Femia. In questa occasione, sarà presentata in Anteprima l’Edizione 2024 della Biennale dello Stretto, evento internazionale patrocinato dall’Università Mediterranea, curato da Alfonso Femia, Francesca Moraci e Mariangela Cama, che quest’anno prevede un Contest per studenti universitari e architetti under35 .

*Alfonso Femia, architetto, designer e urbanista, opera professionalmente a livello internazionale dal 1995. È fondatore e presidente di Atelier(s) Alfonso Femia (precedentemente chiamato 5+1AA), con sede a Genova, Milano e Parigi.

