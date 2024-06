Marco Rizzo difende Francesco Putortì: “davvero incredibile quello che sta succedendo a Reggio Calabria”

StrettoWeb

“Il tema della sicurezza non è né di destra né di sinistra, né di sopra né di sotto. In genere è un tema che riguarda la stragrande maggioranza delle persone del popolo, quelle che non hanno scorte e che vivono in case normali e non castelli blindati“, è quanto afferma Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Quello che è successo in Calabria dove un macellaio si è difeso da tre banditi che sono penetrati a casa sua, uccidendone uno e ferendone un altro con un coltello che aveva in casa, per poi “ovviamente” essere accusato di omicidio è un qualcosa davvero di incredibile. Nella società che prefiguriamo queste cose non succederebbero”, conclude Rizzo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.