Reggio Calabria: tanti cittadini al fianco di Francesco Putortì, organizzata una manifestazione di solidarietà

L’ordinanza di convalida del fermo di Francesco Putortì sta facendo discutere tutta Italia ed a Reggio Calabria sta montando la rabbia di numerosi cittadini che si sono schierati al fianco del macellaio reggino vittima di una rapina da parte di tre catanesi. Tutti i principali programmi televisivi stanno raccontando quello che è già diventato il caso di mala giustizia più incredibile degli ultimi anni.

Intanto, in riva allo Stretto, su sollecitazione di molte persone, è stata organizzata una manifestazione silenziosa per dimostrare solidarietà alla famiglia di Franco Putortì per quanto accaduto. Salvo imprevisti, l’appuntamento è per Martedì 4 giugno alle ore 21.00 presso la piazza di Cilea, da lì i manifestanti, in corteo, raggiungeranno l’abitazione di Putortì. Insomma, il malcontento è tanto, per una decisione della magistratura che ha lasciato sbigottita l’intera opinione pubblica.

