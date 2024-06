Reggio Calabria, “Malanova” vittima di plagio: 13enne copia l’opera, l’autore interviene

StrettoWeb

“Se ti imitano è perché sei superiore”. Così Domenico Arcudi, noto per la sua opera “Malanova!”, che di recente occupa le posizioni più alte della classifica Amazon Bestseller, ha commentato il fatto che l’ha visto coinvolto e di cui ha voluto parlare solo adesso. Sulla scorta dei risultati riscossi dal suo lavoro, l’autore del falso – un ragazzino di 13 anni – ha voluto copiare l’opera, dandogli lo stesso titolo e un sottotitolo similare (“50 modi di dire e proverbi calabresi da colorare”, ndr.), tentando di eludere quelli che sono i diritti d’autore.

Arcudi, venuto a conoscenza di ciò, ha voluto evitare di parlarne con il suo pubblico, preferendo meglio la strada “burocratica”, ovvero inviare il reclamo ad Amazon.it e intraprendere eventuali vie legali contro l’autore del lavoro. Dopo qualche settimana, il medesimo è stato rimosso dalla Piattaforma, e il padre dell’autore si è scusato personalmente con Arcudi, il quale ha preferito chiudere bonariamente la faccenda e non andare oltre. “Se ho preferito parlarne ex post, è solo per mettere in guardia il mio pubblico; purtroppo, di persone sprovvedute o non istruite in tal senso ne è pieno. Ma, in questo caso, trattandosi solo di un bambino, spero solo che quanto accaduto gli serva da lezione, in futuro, per evitare conseguenze più serie e meno piacevoli”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.