Reggio Calabria, Luciano Simone (Corso Sud): “disgusto totale per questa vicenda, mai fatto alcun accordo con Falcomatà” | INTERVISTA

StrettoWeb

“Volevo esternare come cittadino il mio disgusto totale per i fatti che stanno emergendo. Io sono Luciano Simone presidente dell’ancora esistente Comitato Corso Sud la dove vengo tirato in ballo leggendo nelle carte dell’ordinanza voglio specificare come sono andati i fatti“. E’ quanto dichiarato da Luciano Simone del Comitato Corso Sud di Reggio Calabria relativamente all’inchiesta Ducale sugli scambi elettorali politico-mafiosi a Reggio Calabria in occasione delle elezioni Comunali del 2020. In particolare, Simone smentisce ogni ricostruzione che parla di accordo tra il Comitato e Falcomatà.

Reggio Calabria, Luciano Simone (Comitato Corso Sud): "mai fatto alcun accordo con Falcomatà, anzi, lo abbiamo contrastato"

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.