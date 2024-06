Reggio Calabria, lavori incompiuti al campo di calcio di Archi

StrettoWeb

“Era il 25 Settembre 2023 ore 10.00, quando presso il Campo Sportivo Comunale di Archi si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria per la realizzazione del fondo campo in erba sintetica. I tempi di realizzazione e consegna dei lavori erano previsti in 120 gg ( 4 mesi ) dall’inizio degli stessi”. E’ quanto afferma in una nota il Gruppo Sportivo del Quartiere Archi.

“Alla redazione del Verbale Inizio lavori erano presenti il Dott. Giovanni LATELLA, L’Assessore Rocco ALBANESE, il RUP Dottoressa Eleonora MEGALE, il Progettista e Direttore dei lavori Geom. Sergio AMADDEO e il titolare dell’ Impresa aggiudicataria dei lavori”.

“I lavori hanno avuto un inizio e fino al momento ( giugno 2024 ) non hanno avuto nessun fine, in quanto dopo pochissimi giorni l’impresa aggiudicataria ha sospeso i lavori. I motivi sono al momento sconosciuti, e nessuno sa dare una spiegazione, tantomeno l’amministrazione comunale”.

“La spesa necessaria per il finanziamento del progetto trova copertura finanziaria sul quadro economico dell’intervento denominato – parola è interamente garantita dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza P.N.R.R., come meglio specificato nella Determina di Aggiudicazione definitiva dell’appalto n. 1506 del 31/03/2023”.

“Il quartiere di Archi sportivo voglioso di far ripartire una squadra di calcio, si interroga se mai saranno ultimati i lavori appaltati e, sotto certi aspetti, “ vandalizzati” dall’amministrazione comunale, attraverso l’inizio e subito la sospensione degli stessi. Il quartiere rimane sempre fiducioso e speranzoso, in una riflessione e concentrazione sul caso da parte di chi abbia le competenze, per dare corso al ri-inizio e al completamento dei lavori, applicando il tutto ai sensi della legislazione sugli appalti pubblici”.

