Reggio Calabria, la studentessa Aurora Santacroce si aggiudica il primo posto delle “Olimpiadi della moda”

StrettoWeb

Nello scorso mese di maggio, presso l’Istituto Tecnico Statale Tullio Buzzi di Prato, si è svolta la gara nazionale degli istituti tecnici del Sistema Moda afferente a tutto il territorio nazionale. La gara prevista dalla nota prot. 34879 del Ministero dell’istruzione e del merito del 23 ottobre 2023,è stata articolata in due prove basate sui contenuti dell’insegnamento del secondo biennio del corso sistema moda, con una connotazione specifica verso i temi dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare. A vincere l’importante competizione è stata la studentessa Aurora Santacroce frequentante la quarta classe del corso moda dell’ITT Panella- Vallauri di Reggio Calabria. Grande soddisfazione della Dirigente Scolastica Prof .ssa Teresa Marino e di tutti gli insegnanti del corso, che vedono riconosciuti i sacrifici di un lavoro proficuo che nel giro di pochi anni sta portando buoni risultati sia in termini di iscrizioni che di attività didattica formativa e progettuale.

L’idea che ha ispirato la costituzione del corso moda, diversi anni fa, era infatti quella di realizzare nella città che diede i natali al grande Gianni Versace, un polo didattico che formasse figure specializzate nel settore della progettazione e confezione di capi moda, che valorizzasse i talenti e nello stesso tempo rendesse possibile sul territorio, la creazione di attività d’impresa. Un sogno, al quale però gli studenti di moda del Panella Vallauri continuano a credere. Ma affinchè si realizzi, occorre che ci sia uno sforzo ulteriore, una sinergia tra formazione didattica, impegno istituzionale e politico, che è condicio sine qua non per trasformare i sogni in realtà.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.