Reggio Calabria, Lamberti sulla sanità: “tutti i medici bravi calabresi lavorano fuori regione” | INTERVISTA

StrettoWeb

Eduardo Lamberti Castronuovo, ogni settimana, sta dando vita a forum tematici sulle problematiche della città. Questa sera presso la segretaria politica di Via Aschenez, si è affrontata la tematica della sanità tanto cara al candidato sindaco.

“La situazione della sanità calabrese la conosciamo da decenni, si può indubbiamente fare molto di più. Vi ricordo che tutti i medici bravi calabresi lavorano fuori regione. I cubani? Sono preparati ma non conoscono la lingua”, sottolinea Lamberti. “Nella nostra sanità abbiamo troppi medici ‘nascosti’, li dovremmo scovare tutti. Per come la vedo io la struttura pubblica e privata sono la stessa cosa”, conclude Lamberti.

Foto





/

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.