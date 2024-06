Reggio Calabria, la prevenzione salva la vita

StrettoWeb

“La prevenzione salva la vita”. Grande affluenza questa mattina al Centro Medicina Solidale ACE di Arghillà che, insieme alla clinica mobile di Medici del Mondo, ha organizzato l’Open day “Ci prendiamo cura di te”, ideato dall’Associazione di Promozione Sociale “Pandora” e in collaborazione con il coordinamento dei consultori familiari dell’ASP di Reggio Calabria.

“Il ruolo dei consultori è quello di sensibilizzare e promuovere la salute e se questo vuol dire andare tra gli abitanti, siamo pronti a farlo – afferma la dottoressa Angela Suni –. Il Consultorio esce dalle proprie mura ed incontra le donne anche nelle zone di periferia per dare la possibilità a tutte, giovani e non, di fare prevenzione. La prevenzione salva la vita ed è compito delle istituzioni sanitarie garantire servizi, informazioni e screening per evitare di intervenire quando, ormai, è troppo tardi”.

In prima linea, i dottori Antonio Alvaro e Franco Sarica coadiuvati dal personale infermieristico che, nel ricordare il successo dei precedenti open day svoltisi al “Consultorio Gebbione”, ringraziano i membri di Medicina Solidale Associazione Calabrese di Epatologia onlus e Medici del Mondo (organizzazione medico-umanitaria militante internazionale che lotta per difendere un sistema sanitario equo e universale), per l’impegno dimostrato.

“Andare sul territorio per far capire l’importanza della prevenzione in ambito sanitario, è fondamentale e rappresenta un indispensabile step per arginare possibili patologie – conclude il ginecologo Sarica -. Questi open day servono anche alla comunità per l’orientamento ai servizi erogati dall’ASP. Lo scopo delle attività di prevenzione è quello di garantire alla società e al singolo individuo la salute, coinvolgendo come abbiamo fatto oggi, varie professioni del campo sanitario e non solo”.

Alla giornata gratuita, dove sono stati garantiti esami di ecografia ostetrica e ginecologica, pap test, screening per il papilloma virus, supporto all’allattamento e alla genitorialità, hanno partecipato anche le volontarie di “Corredino Sospeso” e “Cuore di Maglia” – delegazione di Reggio Calabria che, instancabilmente, hanno offerto assistenza ed informazioni sui servizi associativi.

