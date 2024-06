A Reggio Calabria interessante incontro sul corretto utilizzo degli integratori alimentari

StrettoWeb

Continuano i salotti dell’Associazione Culturale per il Bene Sociale Biesse presieduta dalla fondatrice Bruna Siviglia. Il salotto di giorno 21 giugno ore 18:30, che si svolgerà presso lo Spazio Open in Via Filippini, avrà come tema “L’importanza degli integratori alimentari nella nostra dieta: quando e come assumerli”.

Gli integratori alimentari sono prodotti che vengono utilizzati per integrare la normale alimentazione, si utilizzano molto nelle attività sportive per ripristinare l’equilibrio salino, in terza età, dove ci sono carenze nutrizionali importanti quali la carenza di vitamina D, Selenio, Ferro. Gli integratori, però, non sono dei medicinali anche se sottoposti, anch’essi, ad una rigida regolamentazione da parte dell’attuale normativa vigente.

Nonostante non si tratti di farmaci, infatti, anche gli integratori alimentari possono dare origine ad effetti collaterali e possono presentare svariate controindicazioni. In nessun caso, comunque, questi prodotti possono essere considerati come un’alternativa ad abitudini di vita sane ed equilibrate e tantomeno come un rimedio atto ad arginare o riparare i danni causati da patologie o dalle scorrette abitudini alimentari.

Il corretto approccio per un giusto utilizzo degli integratori alimentari, pertanto, prevede innanzitutto la conoscenza di questi prodotti: cosa sono? Qual è il loro scopo? A rispondere agli interessanti quesiti saranno la Dott.ssa Maria Antonietta Barilla Farmacista che relazionerà sull’importanza degli integratori alimentari: nozioni utili per riconoscerli e assumerli e il Dr. Antonio Paolillo che relazionerà sull’importanza di una alimentazione sana ed equilibrata, soffermandosi sull’aspetto legislativo legato al comparto. L’incontro è patrocinato dall’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari Basilicata Calabria.

