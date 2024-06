Reggio Calabria: iniziative per la Festa della Repubblica, domani il Prefetto incontra alcuni studenti

StrettoWeb

Nell’ambito delle iniziative promosse per la celebrazione della Festa della Repubblica, tutti gli Istituti Scolastici dell’area metropolitana sono stati invitati a partecipare ad un percorso di sensibilizzazione sui principi e valori della Costituzione. In particolare, è stato chiesto agli studenti di predisporre dei lavori (testi, video, disegni…) ispirati dagli articoli della Carta fondamentale. L’iniziativa ha ottenuto notevole riscontro, avendo partecipato circa 60 Istituti di ogni ordine e grado, che hanno presentato oltre 270 lavori, molti dei quali ancora esposti per alcuni giorni nella Galleria di Palazzo San Giorgio.

Domani, giovedì 6 giugno, alle 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Reggio Calabria, il Prefetto Clara Vaccaro, il Sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà ed il Dirigente dell’Ufficio VI – USR Calabria Antonino Domenico Cama, incontreranno alcuni degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa, distintisi per l’originalità dei lavori presentati, ai quali sarà consegnato un attestato di merito.

