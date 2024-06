Reggio Calabria, incidente in via Torrione. Pedone: “mi ha investito il bus”, l’autista: “non è vero” | FOTO LIVE

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa in pieno centro storico a Reggio Calabria. Nel sinistro è rimasto coinvolto un pedone che afferma di essere stato investito dal bus che transitava in via Torrione, invece l’autista smentisce il tutto. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza e il traffico sta subendo qualche disagio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.