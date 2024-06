StrettoWeb

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa nella periferia sud di Reggio Calabria e precisamente sulla SS106 a Lazzaro. Un’auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata sulla Statale. Il bilancio è di 3 feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale di Brancaleone.

