Reggio Calabria, incidente tra due auto sul Viale Galileo Galilei: Polizia Locale sul posto

Un incidente stradale si è verificato poco fa sul Viale Galileo Galilei a Reggio Calabria. Il sinistro è stato tra due auto come si evince nelle immagini di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, che pubblichiamo a corredo dell’articolo . Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale che stanno effettuando i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica del sinistro.

Reggio Calabria, le immagini dell'incidente sul Viale Galileo Galilei

