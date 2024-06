StrettoWeb

In fiamme cumuli di spazzatura all’interno dei bagni della centralissima Piazza del Popolo a Reggio Calabria. Come si evince dal video a corredo dell’articolo di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sono intervenuti due squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

