Reggio Calabria: grosso incendio a Spirito Santo, tanti evacuati | FOTO e VIDEO

Un grosso incendio è divampato poco fa nella zona di Spirito Santo e Cannavò, sulle colline del dentro di Reggio Calabria. Il vasto rogo sta interessando un capannone, che confina con un condominio. Le fiamme hanno raggiunto questo deposito di materiale elettrico da un terreno adiacente. Le fiamme hanno l’ambito diverse abitazioni e il fumo ha determinato la fuga di centina di residenti, evacuati dalle loro abitazioni. I residenti in fuga hanno portato con sé gli animali domestici: cagnolini, pappagallini e altri piccoli amici. Molti residenti indossano le mascherine. Gli evacuati sono una quarantina.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per arginare le fiamme con il supporto di quattro autobotti per i rifornimenti idrici. Una grande colonna di fumo nero è ben visibile da diverse zone della città. Sul posto anche i tecnici dell’Enel per verificare l’eventuale coinvolgimento delle linee elettriche del quartiere. Il capannone colpito dal rogo è distrutto: la struttura metallica è collassata per l’elevata temperatura raggiunta, ed è crollata.

