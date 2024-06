Reggio Calabria, grande successo per la seconda giornata di prevenzione sull’insufficienza venosa

StrettoWeb

Grande afflusso alla seconda giornata di prevenzione organizzata dal dott. Domenico Tromba, noto endocrinologo e consigliere dell’Ordine dei medici di Reggio Calabria, su una patologia molto frequente a tutte le età e in entrambi i sessi “l’insufficienza venosa”. L’insufficienza venosa cronica rappresenta la patologia vascolare più frequente.

Nonostante si stia osservando un aumento dei problemi circolatori anche negli uomini, sono soprattutto le donne a soffrirne: la gravidanza e un uso precoce della pillola anticoncezionale sono alcune delle cause più frequenti. I principali fattori di rischio sono la sedentarietà, l’aumento di peso e l’obesità, l’ereditarietà e i disturbi ormonali. Si stima infatti che il 20-30% delle donne ne soffra, contro il 10% negli uomini.

Inoltre, possono influire i difetti del piede e della postura, la stitichezza cronica, l’esposizione prolungata al caldo che causa la vasodilatazione e le attività occupazionali che prevedono il mantenimento della stazione eretta per tempi prolungati.

Il dott. Tromba da sempre si interessa di prevenzione e ha anche scritto dei testi proprio sulla necessità di effettuare controlli, come l’abecedario della tiroide e l’ abecedario dell’alimentazione. L’esperto endocrinologo ha scelto di portare in città le giornate di prevenzione del programma “STOP gambe pesanti e caviglie gonfie”: “Per insufficienza venosa si intende un disturbo della circolazione -spiega noto endocrinologo reggino e presidente dell’associazione scienza e vita – la cui origine è dovuta alla difficoltà del sangue a tornare al cuore. Questa condizione è piuttosto frequente e viene spesso causata da alcune alterazioni di natura patologica inerenti alle vene. Tra queste condizioni c’è la trombosi venosa profonda, le varici e le dermatiti da stasi. Un’altra causa dell’insufficienza venosa è un eccessivo carico funzionale delle vene, dovuto ad alterazioni posturali o linfedema”.

Coloro che sono affetti da insufficienza venosa presentano tensione e gonfiore agli arti inferiori, a cui si accompagnano spesso condizioni quali: crampi ai polpacci; ipossia generalizzata; ulcere cutanee; ispessimento/iper-pigmentazione della cute.

Il dott. Tromba che da circa 30 anni evidenzia quanto può essere importante per combattere questa grave patologia.

“Uno stile di vita preventivo può aiutare a contrastare l’insufficienza venosa – dice ancora il dott. Tromba – alcune buone pratiche generali possono essere: preferire un’alimentazione ricca di fibre, utile a combattere la stitichezza, e di vitamina C, assumere flavonoidi (antiossidanti) come la centella, il mirtillo, i frutti di bosco, il tè verde e altri, soprattutto nei cambi stagionali evitare il più possibile sia la sedentarietà che una costante posizione eretta, camminare almeno un’ora al giorno, utilizzare tacchi non più alti di 3-4 cm, evitando la scarpa da ginnastica,

idratare frequentemente la pelle per combattere la secchezza, evitare la lunga esposizione al caldo, evitare di indossare calzature strette dormire mantenendo i piedi più alti rispetto alla testa, mantenere un peso corporeo nella norma”.

Il noto endocrinologo conclude dicendo come anche in tale patologia la prevenzione sia la medicina del futuro.

