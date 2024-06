Reggio Calabria, grande successo per il lancio delle attività estive di Attendiamoci | INFO

StrettoWeb

Grande successo per il lancio delle attività estive 2024 di Attendiamoci. Nella splendida cornice del Villaggio dei Giovani a Reggio Calabria, si è tenuto l’evento di presentazione di quelle che saranno le proposte estive, tra attività, campi residenziali ed eventi, con la partecipazione di giovani, adulti e famiglie. Ma ciò che ha reso davvero speciale questo incontro è stata l’energia dei giovani che hanno annunciato con orgoglio le numerose attività in programma. Una testimonianza concreta di come l’intenzionalità educativa dei singoli volontari si traduca concretamente in strumenti di crescita per i giovani, in linea con i valori dell’associazione.

Le parole del Presidente Pudano

La serata è iniziata con il saluto del presidente dell’Associazione, Alfredo Pudano, che ha sottolineato quanto sia importante condividere il sogno di Attendiamoci e tramandarlo tra le generazioni, perché si continui a portarlo avanti con la stessa passione e dedizione da oltre venti anni: “un ringraziamento va ad ognuno di voi che continuate a sorreggere questo sogno, sogno fatto di progetti da condividere, persone da incontrare e rapporti da coltivare. Qui nasce continuamente il futuro di giovani che investono in questo territorio e in questo momento è importante credere in una forza trasformativa che genera futuro, a fronte dei tanti messaggi di morte e di odio, ancora una volta Attendiamoci propone messaggi di vitalità, di condivisione”.

Gli altri interventi

Tanti gli interventi durante la presentazione: hanno preso la parola infatti alcuni dei volontari, impegnati nelle attività formative annuali, che hanno colto l’occasione di raccontare la propria esperienza di vita comunitaria, dai cammini formativi settimanali ai campi residenziali. Forte e sempre attuale il messaggio da parte di don Valerio Chiovaro, assistente spirituale dell’Associazione. Il ringraziamento per i volontari che ogni giorno si impegnano con passione e dedizione, portando avanti la mission e i valori di Attendiamoci e l’augurio di un’estate ricca di relazioni che si costruiscono attraverso il fare insieme e attraverso la gioia dello stare insieme.

Il pensiero del Sindaco Falcomatà

L’evento si è concluso con l’intervento del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che si è complimentato per i 22 anni di associazionismo e di lavoro che nel corso degli anni Attendiamoci ha portato avanti con sacrificio e passione: “Grazie per tutte le attività che svolge concretamente l’associazione Attendiamoci per la città e per i giovani. Oggi Attendiamoci non è soltanto un’eccellenza della nostra città, ma è testimonianza di quanto Reggio sia bella fuori, esportando oltre i confini locali, il messaggio, la visione e i valori che l’associazione porta avanti da oltre venti anni”.

“Non è scontato in questo momento storico in cui la nostra città è conosciuta per messaggi negativi, messaggi di ‘ndrangheta, illegalità, poca trasparenza, Attendiamoci è la testimonianza concreta che anche in un bene confiscato alla mafia può nascere il bene. Siete la testimonianza della Reggio bella e gentile, che non deve essere soltanto nelle cose ma deve essere soprattutto nelle persone, quello che fate voi aiuta la nostra città a costruire un forte senso di comunità”. La serata si è conclusa con il concerto della banda musicale dei giovani musicisti di Mammola.

