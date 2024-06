Reggio Calabria, un grande plauso per la fiaccolata di Oliveto in onore a Francesco Putortì

StrettoWeb

“Una folla compatta, presso la frazione di Oliveto, ha accolto la manifestazione in solidarietà di Francesco Putortì, il concittadino che ha difeso la propria famiglia e la propria casa da una banda di ladri giunta da Catania e, per questo motivo, incredibilmente punito”. Lo afferma in una nota Nuovo Fronte Politico.

“Lodevole e toccante la grande partecipazione, da cui emergono la benevolenza e il senso di unità, valori imprescindibili di una società civile. La vicenda di Putortì, infatti, sintomo di una giustizia malata e preda di sadici azzeccagarbugli, ha toccato l’animo della gente che si è stretta attorno all’uomo, indignata per l’ennesimo sopruso da parte delle istituzioni”.

“Il tutto si è svolto secondo un orientamento sacrale: un lungo corteo – composto non solo da residenti, ma dall’intera cittadinanza – si è esteso per il quartiere, accompagnato da lumi accesi come cuori viventi, fino all’abitazione dove si è svolto il fatto. Il minuto di silenzio, scandito religiosamente, ha testimoniato l’appassionata difesa e l’affetto rivolto alla famiglia Putortì, cui sono stati garantiti vicinanza e supporto concreto, quotidianamente, per qualsiasi circostanza. Al termine, un profondo applauso ha sigillato la bellissima risposta da parte di Oliveto e della città di Reggio Calabria”.

