Arriva a Reggio Calabria il più grande evento mototuristico internazionale | INFO

Il conto alla rovescia è iniziato: il più grande evento mototuristico nazionale sta per arrivare sulla costa ionica reggina. Mancano poche ore all’evento che farà battere il cuore di tutti gli appassionati Triumph: il 6 giugno 2024, sulla fascia ionica reggina, prenderà il via il più grande raduno mototuristico nazionale dedicato alle motociclette Triumph, uno degli eventi più importanti in Europa. L’Adunanza, giunta alla sua VII edizione, vedrà convergere i protagonisti entusiasti da tutte le regioni italiane e da nazioni come Malta, Grecia, Portogallo, Francia e Inghilterra, a Brancaleone (Reggio Calabria), dove alloggeranno per quattro giorni presso il villaggio turistico Altalia, 450 partecipanti a bordo di 300 motociclette.

Il programma

Il 7 giugno, l’impressionante colonna motociclistica si metterà in moto per visitare due gioielli della Calabria: Gerace, con arrivo previsto alle 10:30 in Piazza Castello, e Locri, dove si prevede l’arrivo alle 13:30 davanti alla Casa Comunale. Nel pomeriggio, a partire dalle 14:30, il lungomare di Locri (lato sud pista ciclabile), si trasformerà in una festa, con un party che promette di essere indimenticabile. L’8 giugno sarà la volta di Pentedattilo, con arrivo alle 10:30, e di Reggio Calabria, dove i motociclisti raggiungeranno il Piazzale Giunchi alle 12:30, non mancando di una visita al suo Museo Nazionale per ammirare i Bronzi di Riace e godere del suo chilometro più bello d’Italia.

Questo evento non è solo un’occasione per ammirare splendide moto, ma anche per esplorare la cultura, la gastronomia, e promuovere le tradizioni e i territori della Provincia di Reggio Calabria. Grazie al suo ricco programma e all’impegno nell’accoglienza, l’evento ha ottenuto il patrocinio di “Calabria Straordinaria” e delle amministrazioni comunali di Reggio Calabria, Locri, Gerace e Melito Porto Salvo. “Invitiamo tutti gli appassionati e i curiosi a partecipare nelle località di arrivo per un weekend all’insegna dell’allegria e della condivisione, nel pieno spirito della cultura biker che definisce questa comunità. Vi aspettiamo per vivere insieme un’esperienza unica!”, si legge nella nota.

