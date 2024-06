Reggio Calabria, giurano 7 neoassunti di Trenitalia. Falcomatà: “orgoglioso per la vostra nuova attività lavorativa”

StrettoWeb

Il salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzoSan Giorgio di Reggio Calabria, ha ospitato la cerimonia del rito di giuramento dei pubblici ufficiali di sette nuovi assunti nella Direzione Business Intercity di Trenitalia nel ruolo di capotreno e capo servizi treno.

A presenziare al solenne giuramento il sindaco Giuseppe Falcomatà che si è congratulato con i giovani neoassunti che hanno sfilato, uno per volta, pronunciando il giuramento solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana, accompagnati dal Responsabile Impianto Equipaggi InterCity Reggio Calabria Trenitalia Mirko Casu e Valentina Logiudice, Istruttore Trenitalia Direzione Business Intercity.

Parole che li accompagneranno verso quello che, come ha spiegato il sindaco: “Non è un traguardo ma il principio di un nuovo cammino. Iniziate adesso ma avete la capacità e la possibilità di fare carriera in Trenitalia e ve lo auguro di cuore. Sono molto contento per voi, per la vostra nuova attività lavorativa e per le vostre famiglie che vi accompagnano in questa giornata“.

Considerato il gradimento da parte degli addetti ai lavori e dei familiari dei neoassunti, il primo cittadino si è ripromesso di ospitare anche in futuro altre cerimonie di giuramento proprio nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio. Hanno giurato al cospetto del sindaco Anna Arcano, Aurelia Chirico, Luisa De Leo, Giulia Fazzari, Leonarda Maria Fazzari, Chiara Romeo e Giovanni Ventura.

