Reggio Calabria, tutto pronto per la festa della Parrocchia di Archi-Carmine: il programma | INFO

La comunità di Archi Carmine si prepara a celebrare con gioia la Festa di “Maria Santissima del Carmelo” dall’8 al 17 luglio 2024. In una nota, la Parrocchia informa circa il programma religioso e civile. “Il parroco Don Danilo Latella ci invita a riflettere sul tema ‘Dall’ordinario allo straordinario: con Maria, discepoli di Gesù’, sottolineando come questa celebrazione trasformi la nostra fede quotidiana in un’esperienza straordinaria di comunione e devozione”.

“La Festa sarà un’occasione per ritrovarci e per rinnovare la nostra fede, non solo nei momenti straordinari, ma anche nelle vicende semplici della vita quotidiana. La processione, momento centrale dei festeggiamenti, ci vedrà camminare insieme a Maria, seguendo il Crocifisso, simbolo del nostro cammino di fede guidato da Gesù”.

“Il programma religioso prevede momenti di preghiera, messe solenni, adorazione eucaristica e una veglia di preghiera. Particolare attenzione sarà riservata agli ammalati, agli anziani e ai defunti della comunità, con celebrazioni dedicate. La processione per le vie principali della parrocchia e la celebrazione del sacramento della Confermazione saranno momenti di grande partecipazione e fede”.

“Accanto alle celebrazioni religiose, il programma civile offre varie attività per coinvolgere tutta la comunità. Ci saranno giochi in piazza, spettacoli teatrali, concerti e uno spettacolo di fuochi d’artificio. Inoltre, saranno presenti stand di pesca, mostre di ricami e uncinetto, stand di ristoro e tiro a segno”.

“Questi festeggiamenti rappresentano un’importante occasione per vivere insieme momenti di spiritualità, condivisione e gioia comunitaria. Invitiamo tutti a partecipare ai festeggiamenti in onore di “Maria Santissima del Carmelo” per riscoprire il valore della fede vissuta quotidianamente e per celebrare la nostra appartenenza alla comunità con cuore aperto e gioioso. Vi aspettiamo per condividere questa straordinaria esperienza di fede e unità!”.

