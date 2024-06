Reggio Calabria: Ermanno Bencivenga concluderà il ciclo d’incontri del Rhegium Julii

Lunedì 01 luglio, alle ore 19.00, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni” si concluderà il ciclo d’incontri del Rhegium Julii denominato A las siete de la tarde, con la presentazione dell’ultimo libro del filosofo, saggista e poeta Ermanno Bencivenga: Cosmica, intima commedia editrice Gingko.

Per l’occasione sono previsti gl’interventi del Presidente del Circolo ospitante Ezio Privitera e di Pino Bova per il Rhegium Julii. Seguiranno i commenti della poetessa Benedetta Borrata e della saggista Maria Florinda Minniti. Previsto l’intervento dello studioso di logica e filosofia Gianfranco Cordì. Le conclusioni saranno tratte dallo stesso autore.

Laureatosi in filosofia alla Statale di Milano, Bencivenga ha cominciato l’attività accademica prima in Canada e poi all’università di Irvine in California. Ha pubblicato numerosi testi sulla storia della filosofia, occupandosi di logica, estetica, filosofia del linguaggio, saggistica, trattatistica, scrittura aforistica, etica.

Ha scritto tra l’altro: La filosofia in trentadue favole (1991, Mondadori), Giocare per forza. Critica della società Società del divertimento. Nel 2010 pubblica L’etica di kant: la nazionalità del bene. Collabora con La stampa, Il Sole 24 ore, L’Unità, la Verità.

In italiano ha pubblicato diverse opere, tra cui: Le logiche libere (1976, Boribghuieri), Una logica dei termini singolari (1980, Boringhieri), )Il primo libro di logica (1984, Boringhieri), Invito alla pratica filosofica (1988, Boringhieri), La libertà: un dialogo (1991, Il Saggiatore), Oltre la tolleranza. Per una proposta politica esigente (1992, Feltrinelli), Il metodo della follia (1994, Il Saggiatore), Filosofia, istruzioni per l’uso (1995, Mondadori), Platone amico mio (1997, Mondadori), Manifesto per un mondo senza lavoro (1999, Feltrinelli), per gioco e per passione (1999, Di Rienzo), I passi falsi della scienza (2001, Garzanti), Teoria del linguaggio e della mente (2001, Bollati&Boringhieri), La logica dell’amore (2005, Aragno), Dio in gioco ( 2006, Bollati&Boringhieri), la dimostrazione di Dio (2009, Mondadori), La filosofia come strumento di liberazione (2010, Cortina), la scomparsa del pensiero (2017, Feltrinelli), Il teatro dell’essere, (2021, Hoepli), La finestra sul male (2023, Hoepli). Per la narrativa e il teatro ha scritto ben 11 testi.

Una personalità così versatile come Bencivenga non poteva mancare l’approccio con la poesia. l’approccio con il mondo con la poesia alla quale ha dedicato ben 9 testi, tra cui Cosmica, intima commedia un compendio di 100 canti, né più, né meno che quelli composti da dante Alighieri, ma con linguaggio e tematiche legate al nostro tempo.