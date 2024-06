Reggio Calabria, ecco dove sorgerà il nuovo hotel di lusso del centro: le FOTO del cantiere

StrettoWeb

Come già annunciato nei giorni scorsi, nel 2026 aprirà a Reggio Calabria un nuovo lussuoso hotel del Mercure. L’hotel sorgerà in un luogo strategico in quanto è proprio all’imbocco delle bretelle del Calopinace (lato mare), e quindi in soli 10 minuti si raggiungerà agevolmente l’aeroporto; è vicinissimo alla stazione centrale di Reggio Calabria, molto vicino anche al Palazzo di Giustizia e allo Stadio Granillo, oltre ad essere vicino alla principale arteria della città per lo shopping quindi proprio il corso Garibaldi.

Ma dove sorgerà esattamente questo grande albergo? In tanti se lo stanno chiedendo, e allora siamo andati a fotografare il cantiere dove sono in corso i lavori. L’hotel, infatti, nascerà in un grande edificio storico situato al centro di Reggio Calabria e precisamente all’incrocio tra via Galvani e via San Pietro nella traversa I ferrovieri di fronte gli uffici delle Ferrovie, a pochi metri dal largo Calopinace e quindi dall’inizio – lato Sud – del corso Garibaldi, appunto. Il grande palazzo era proprio una pertinenza delle Ferrovie dello Stato, dismessa da qualche anno.

Il Mercure Reggio Calabria si svilupperà su cinque piani e metterà a disposizione dei viaggiatori 89 camere, suddivise in diverse tipologie per soddisfare ogni esigenza: Suites, Junior Suites /Family Room, Premium e Standard. La proposta dell’hotel includerà, inoltre, un centro congressi con capacità fino a 200 persone, un centro benessere con una suggestiva stanza del sale, un rooftop con piscina aperto anche ai residenti, lounge area con servizio bar e un ristorante al primo piano caratterizzato da una splendida terrazza.

Accor – gruppo leader mondiale nel settore dell’ospitalità – ha infatti annunciato una nuova partnership con E.G.A.– Emiliana Grandi Alberghi. E.G.A. è una divisione del Gruppo Monrif SpA, che opera in diversi settori: editoriale, pubblicitario, new media e ospitalità. Con il brand Monrif Hotels, E.G.A. gestisce attualmente tre hotel nel centro di Bologna, distinguendosi per un servizio personalizzato e di alta qualità.

