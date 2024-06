Reggio Calabria, doppio appuntamento con il teatro | INFO

StrettoWeb

Un doppio appuntamento di teatro al sito archeologico Odeion, luogo magico che custodisce i resti risalenti all’epoca Grecia nel pieno del centro storico di Reggio Calabria, in un complesso residenziale di via XXIV Maggio. Si parte mercoledì 26 giugno con “Antigone. Il sogno della farfalla”, tratto da un testo della filosofa spagnola María Zambrano, con la regia di Americo Melchionda e l’interpretazione di Maria Milasi. Uno spettacolo che porta sul palco le profonde riflessioni filosofiche di Zambrano unite alle visioni di Antigone sotto forma di tutti gli affetti negati della sua esistenza (Ismene, Giocasta, Edipo, la nutrice Anna), come fossero ombre. In scena in doppia replica alle 19:00 e alle 21:00, i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione.

Spazio anche per la storia narrata venerdì 28 giugno con “La guerra di Paulinuzzu Millarti”, di e con Andrea Puglisi, spettacolo vincitore del Premio “Più a Sud di Tunisi” per l’interpretazione, la drammaturgia e la regia anch’esso in doppia replica alle 19:00 e alle 21:00, sempre con posti limitati che ne raccomandano la prenotazione.

Due spettacoli che vogliono aprire una riflessione sui conflitti, ma soprattutto sulla bellezza e la pace anche grazie al messaggio che propone il teatro, nella fattispecie coadiuvato dalla bellezza di una location d’eccezione, tutelata dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria e spesso cornice per rappresentazioni di nicchia e qualità. Per info e prenotazioni telefonare (o mandare un WhatsApp) al 345 8307784.

La produzione degli spettacoli è a cura di Officine Jonike Arti, compagnia attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e lo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

