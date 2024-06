Reggio Calabria, dopo un anno ancora “popolata” dai topi l’abitazione tra via Clearco e via Pensilvania

StrettoWeb

Nonostante sia passato già un anno, la situazione relativa alla presenza di topi è ancora invariata dall’incrocio tra via Clearco e via Pensilvania a Reggio Calabria. Quello che è cambiato è solo il numero dei simpatici topolini che popolano l’aerea che se prima erano tanti, ora non si riescono più a contare per quanti sono.

I numerosi topi ormai si sono stanziati nella zona da un anno e questi simpatici e allegretti animaletti, danzano felici tra i sacchetti di rifiuti indisturbati anche dalle auto che passano li vicino e che forse stanno anche diventando un passatempo per i piccoli animaletti.

Reggio Calabria: topi giocano all’incrocio tra via Clearco e via Pensilvania

