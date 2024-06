Reggio Calabria, domenica la Gara del Dolce all’Associazione in Cammino: come iscriversi | INFO

StrettoWeb

Al bivio Trumbacà-Bovetto, zona sud di Reggio Calabria, torna puntuale la Gara del Dolce, arrivata alla 4ª edizione. L’evento si terrà, come sempre, nella sede dell’Associazione in Cammino e avrà inizio alle ore 19.45. Dalle ore 18 alle ore 19, si procederà alla consegna dei dolci.

Potrà partecipare chiunque abbia voglia ed entusiasmo a preparare un dolce da far assaggiare all’esperta giuria, che poi decreterà il vincitore. Nella locandina qui di seguito tutte le informazioni. Per il regolamento e le iscrizioni, consultare la pagina Facebook dell’Associazione, contattare il numero in basso o inviare una email ad assincammino@libero.it.

