Reggio Calabria, al via la disinfestazione nelle varie zone della città: giorni e orari previsti | PROGRAMMA

StrettoWeb

Ecologia Oggi, la nuova società che si occupa della gestione dei rifiuti a Reggio Calabria, ha annunciato ufficialmente l’inizio del servizio di disinfestazione in città, dal centro storico alla zona nord passando poi a sud. Tra fine giugno e inizio luglio, in tre giorni diversi, l’azienda si occuperà di svolgere il servizio in un orario notturno, quello più consono a effettuare questo tipo di lavori.

Si comincia mercoledì 19 giugno, con la zona del centro storico, dall’1 alle 4 di mattina. Stesso orario, ma il 26 giugno, per le aree di Archi, Ortì, Podargoni, Terreti, Cannavò, Mosorrofa, Cataforio. Il 3 luglio poi, sempre dall’1 alle 4, la zona sud, con Ravagnese, Gallina e Pellaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.