Da questa mattina gli operai della Castore sono a lavoro sul Corso Giuseppe Garibaldi di Reggio Calabria per la sostituzione delle basole in pietra a copertura cavedio sottoservizi. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo i lavori sono in atto nella zona della Villa Comunale.

