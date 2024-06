A Reggio Calabria il corso su cooperazione internazionale informativa, investigativa e giudiziaria

StrettoWeb

La Scuola Superiore della Magistratura, Formazione decentrata per i Distretti di Reggio Calabria e Palermo, in collaborazione con la Direzione Centrale della Polizia Criminale propone un corso interdistrettuale sul tema della cooperazione informativa, investigativa e giudiziaria, con sede a Reggio Calabria, in data sabato 8 giugno 2024. L’iniziativa, autorizzata dal Comitato Direttivo centrale della S.S.M., è stata organizzata in sinergia dai Distretti della Formazione decentrata di Reggio Calabria e di Palermo, in ragione della rilevanza dei due territori per i profili trattati.

Il corso ha ad oggetto i fenomeni criminali con carattere transnazionale e intende impostare un dialogo, con taglio operativo, tra Autorità Giudiziarie da un lato e Organi di Polizia nazionali e internazionali dall’altro, in modo da creare, tra l’Italia e l’estero, canali più fluidi di informazione, comunicazione e attuazione di misure anche ablatorie. Con tali intenti, sono stati coinvolti referenti istituzionali per le strutture di Procura e di Polizia nazionali, nonché la Direzione Nazionale Antimafia, Interpol, Eurojust e soggetti di riferimento con esperienza negli uffici di cooperazione giudiziaria del Ministero della Giustizia e delle strutture sovranazionali.

I temi trattati spazieranno, nello specifico, dal servizio di cooperazione internazionale di polizia e relative articolazioni, al canale di cooperazione internazionale tramite INTERPOL, alla disciplina anche europea di trasmissione e utilizzo di prove nei procedimenti penali a carattere transfrontaliero, alle funzioni EUROPOL con relativi canali e divisioni, alla cooperazione giudiziaria in materia di estradizioni e rogatorie, all’aggressione dei patrimoni illeciti detenuti all’estero. L’evento è articolato in quattro sessioni nell’arco di una giornata, due al mattino (9:30-11:15 e 11:30-13:20) e due al pomeriggio (15:00-16:50 e 17:00-18:30), intervallate da momenti coffee-breaks e lunch organizzati dalla Formazione.

Il programma

SALUTI ISTITUZIONALI E SPUNTI INTRODUTTIVI

9:30 – Dott. Gerardo Dominijanni – Proc. Gen. presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria

Dott.ssa Annamaria Picozzi – Proc. Agg. D.D.A. presso la Procura di Palermo

Dott. Giuseppe Lombardo, Proc. Agg. D.D.A. presso la Procura di Reggio Calabria; Pref. Raffaele Grassi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Direttore Centrale della Polizia Criminale

I SESSIONE 10:00-11:15

Moderatore: Dott. Giuseppe Lombardo, Proc. Agg. D.D.A. presso la Procura di Reggio Calabria

INTERVENGONO:

10:00 – Vice Questore Giuseppe Giliberti, Polizia di Stato

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) – Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia come HUB interforze del law enforcement italiano – La rete degli Esperti per la Sicurezza

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP) – Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia come HUB interforze del law enforcement italiano – La rete degli Esperti per la Sicurezza 10:35 – Dott.ssa Barbara Sargenti, Sost. Proc. presso la Direzione Nazionale Antimafia Il contrasto alla criminalità transnazionale: nuovi modelli di cooperazione giudiziaria e nuovi modelli investigativi a confronto

11:15 – Coffee break

II SESSIONE – 11:30-13:00

Moderatrice: Dott.ssa Federica La Chioma, Sost. Proc. D.D.A. presso la Procura di Palermo

INTERVENGONO

11:30 – Dott.ssa Teresa Magno, Giudice penale presso il Tribunale di Modena, già Assistente del Membro Nazionale Italiano presso Eurojust

Le condizioni per la trasmissione e l’utilizzo di prove nei procedimenti penali aventi carattere transfrontaliero alla luce delle più recenti decisioni della Corte di Giustizia

Le condizioni per la trasmissione e l’utilizzo di prove nei procedimenti penali aventi carattere transfrontaliero alla luce delle più recenti decisioni della Corte di Giustizia 12:10 – Ten. Col. Gianmarco Cavallo, Arma dei Carabinieri – Comm. C. Mauro Melfa, Polizia di Stato

La Sala Operativa Internazionale – Sala PIU (Passenger Name Records) – PRUM (DNA e Autoveicoli)

La Sala Operativa Internazionale – Sala PIU (Passenger Name Records) – PRUM (DNA e Autoveicoli) 12:30 – Pr. Dir. Federico Sciaudone, Polizia di Stato, Rappresentante del Segretariato Generale INTERPOL

Il canale di cooperazione internazionale: INTERPOL – Il canale I-24/7. Il sistema delle notices e diffusions. Le banche dati INTERPOL

Il canale di cooperazione internazionale: INTERPOL – Il canale I-24/7. Il sistema delle notices e diffusions. Le banche dati INTERPOL 12:50 – Dibattito

13:00 – Lunch III SESSIONE – 14:30 -16:15 INTERVENGONO:

Moderatore: Dott. Emanuele Nicosia, Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura- Distretto di Palermo

14:30 – Col. Giorgio Tommaseo, Arma dei Carabinieri

Divisione EUROPOL. Inquadramento generale della struttura e delle funzioni di intelligence e di supporto alle operazioni dell’Agenzia europea. L’Unità Nazionale Europol (UNE – ENU) e le sue funzioni

Divisione EUROPOL. Inquadramento generale della struttura e delle funzioni di intelligence e di supporto alle operazioni dell’Agenzia europea. L’Unità Nazionale Europol (UNE – ENU) e le sue funzioni 14.50 – Ten. Col. Vincenzo Basetti – Ten. Col. Marco Ricevuto, Arma dei Carabinieri

EUROPOL: il canale SIENA, l’EIS e le OTF

EUROPOL: il canale SIENA, l’EIS e le OTF 15:10 – Col. Gabriele Gainelli, Arma dei Carabinieri – V.Q. Maurizia Quattrone, Polizia di Stato

Divisione Sirene – Il sistema SIS II. Ricerca latitanti: FAST!

Divisione Sirene – Il sistema SIS II. Ricerca latitanti: FAST! 15:30 – Dott. Gianfranco Criscione, Consigliere della Corte di Appello di Milano, già Direttore dell’Ufficio di Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale Affari Internazionali e Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia

La cooperazione giudiziaria coi Paesi extra-UE in materia di estradizioni e rogatorie: fonti e linee-guida; canali di comunicazione; questioni problematiche nei procedimenti di estradizione dall’estero

IV SESSIONE – 16:30-18:00

Moderatore: Dott. Giovanni Verardi, Formazione decentrata della Scuola Superiore della Magistratura- Distretto di Reggio Calabria

INTERVENGONO:

16:30 – Col. Roberto Ribaudo, Guardia di Finanza

Il sistema europeo (network degli Asset Recovery Offices – ARO) e il contesto INTERPOL (iniziativa italiana per l’adozione di una Silver Notice)

Il sistema europeo (network degli Asset Recovery Offices – ARO) e il contesto INTERPOL (iniziativa italiana per l’adozione di una Silver Notice) 17:10 – Dott. Aldo Ingangi, Assistente del Membro Nazionale Italiano presso Eurojust

L’aggressione dei patrimoni illeciti detenuti all’estero

L’aggressione dei patrimoni illeciti detenuti all’estero 17:50 – Dibattito

18:00 – Fine lavori

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.