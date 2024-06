Reggio Calabria, continuano i test antisismici nelle scuole: chiudono il Nosside e il De Gasperi | DATE e INFO UTILI

StrettoWeb

I plessi scolastici “Nosside” (afferente all’I.C. “Pythagoras – Nosside”) e “De Gasperi” (afferente all’I.C. “Catanoso – De Gasperi”) chiuderanno temporaneamente per indagini strutturali e geognostiche. È quanto stabilito con due distinte ordinanze firmate dal Sindaco, Giuseppe Falcomatà nei giorni scorsi. La chiusura dei plessi si rende necessaria per l’attuazione dei servizi tecnici di “verifica di vulnerabilità sismica”. Trattasi di interventi particolarmente invasivi, con un’attività che risulta improrogabile al fine di garantire la tempistica di esecuzione del servizio, nei termini previsti per l’esecuzione.

Con l’obiettivo di ridurre, per quanto possibile, il periodo di interruzione delle attività scolastiche, si è concordato un cronoprogramma in cui sono stati scissi i periodi per cui si chiede la chiusura, differenziando quello di chiusura totale (durante in quale saranno effettuate delle indagini e non vi sarà presenza di personale, alunni, segreteria e utenza), da quello per l’effettuazione dei ripristini (in cui potrà essere effettuata attività amministrativa di segreteria, possibilmente senza utenza esterna, per la presenza di operai anche in modo continuativo. Alla luce di quanto premesso, dunque, è stata disposta la chiusura nei termini che seguono.

Plesso “De Gasperi”:

Chiusura totale del plesso per il periodo dal 15/07/2024 al 27/07/2024 compreso; Chiusura del plesso con possibilità di sola attività di segreteria, possibilmente senza utenza esterna, dal 28/07/2024 al 06/08/2024 compreso, salvo che le attività di ripristino terminino in anticipo.

Plesso “Nosside”:

Chiusura totale del plesso per il periodo dal 30/07/2024 al 10/08/2024 compreso; Chiusura del plesso con possibilità di sola attività di segreteria, possibilmente senza utenza esterna, dal 26/08/2024 al 07/09/2024 compreso, salvo che le attività di ripristino terminino in anticipo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.