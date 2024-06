Reggio Calabria, fissata la DATA del consiglio comunale aperto sul Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

Il Presidente del Consiglio comunale del comune di Reggio Calabria, Enzo Marra, rende noto che ai sensi dell’art. 52 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n° 8 del 26/02/2018, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in seduta aperta, per il giorno 14/06/2024 alle ore 16.30 presso “Piazza Italia” per procedere alla discussione del seguente argomento posto all’ordine del giorno:

• “Ponte sullo Stretto” – Prospettive e ricadute su Reggio Calabria e la sua Città Metropolitana.

Le richieste di interventi da parte di enti ed associazioni interessate devono essere preventivamente prenotate attraverso l’invio di pec al seguente indirizzo: presidente.consiglio@pec.reggiocal.it entro e non oltre le ore 13.00 del 13-06-2024, con l’indicazione delle generalità dei richiedenti (persone fisiche o giuridiche).

