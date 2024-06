Messina, consegnata l’area di bonifica a Fondo Saccà: investimento di 2,8 milioni di euro

StrettoWeb

Questa mattina, a Fondo Saccà, a Messina, si è tenuta la consegna dell’area identificata come inquinata dall’ARPA che sarà bonificata entro 150 giorni dall’impresa incaricata, con un investimento di 2,8 milioni di euro. Presenti il Sub Commissario Marcello Scurria, il Sindaco Federico Basile, l’Ing. Capo Santi Trovato del Genio Civile di Messina, Ing. Gaetano Saitta, il RUP, Geom. Giacomo Amico, i rappresentanti dell’impresa Cericola, dello studio di progettazione

pH3 Engineering S.r.l. e il Presidente di A.ri.s.mé Vincenzo La Cava.

Le parole di Scurria

“Oggi è un giorno importante, la consegna dell’area di bonifica a Fondo Saccà rappresenta un momento cruciale per Messina. Con questo progetto, non solo saneremo un’area inquinata, ma getteremo le basi per la costruzione di nuovi alloggi moderni e sostenibili”, ha dichiarato il Sub Commissario Marcello Scurria. In seguito alla bonifica infatti, l’area sarà consegnata a un’impresa che si è già aggiudicata i lavori per la costruzione di 32 alloggi entro il 2025. “Questo intervento è fondamentale per il risveglio dell’intera zona di Maregrosso, insieme alla via Don Blasco. Con la rigenerazione urbana restituiamo alla città aree come questa, promuovendo uno sviluppo sostenibile”, conclude il Sub Commissario.

La soddisfazione di Basile

“Questa tappa segna l’avvio ufficiale dei lavori di bonifica che prepareranno il terreno per la costruzione di nuove abitazioni ecologiche, contribuendo alla trasformazione e al miglioramento della qualità della vita nella zona. Un percorso iniziato già nel 2018 con l’amministrazione De Luca in questa area saranno realizzati 12 alloggi da A.ris.Mé – Agenzia Risanamento Messina e 32 dall’Ufficio per il Risanamento“, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

