Reggio Calabria Comics, inizia il countdown per uno degli eventi più attesi: le ultime novità | INFO

Inizia ufficialmente il countdown per uno degli eventi più attesi del 2024: il Reggio Calabria Comics, che si preannuncia pieno di sorprese, attrazioni, spettacoli, convegni e divertimento in una location che consentirà ai visitatori di calarsi nella la giusta atmosfera, con accesso gratuito per tutti. L’evento avrà come tema conduttore la lotta al cyberbullismo in tutte le sue forme ed è patrocinato dal Comune di Campo Calabro e dal COISP, sindacato di Polizia. Fondamentale anche la partnership con Poste Italiane e la collaborazione con Anassilaos, per un’esclusiva mostra di francobolli storici legati ai Fumetti.

L’attesa presentazione del Manifesto dell’Evento avrà luogo Domenica 30 Giugno, alle ore 18.00, presso la storica Libreria AVE Ubik, sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. L’evento invece si terrà il 27, 28 e 29 Settembre 2024 al Forte Poggio Pignatelli di Campo Calabro.

