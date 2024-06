Reggio Calabria, un cittadino: “multe nelle strisce blu a chi ha già pagato con l’APP Mycicero, ennesima vergogna”

StrettoWeb

“Mi preme stigmatizzare il comportamento scorretto di Atam o di alcuni loro collaboratori, che, in totale illegalità, somministrano multe alle macchine parcheggiate, nonostante la sosta venga regolarmente pagata attraverso la APP mycicero e l’apposizione del tagliando relativo. La cosa ancora più grave è che il cittadino deve perdere una giornata intera per inoltrare ricorso presso gli uffici della polizia municipale, che tra le altre cose, è oberata per questo motivo dalle centinaia di ricorsi. È una situazione vergognosa da cui Atam prende le distanze, non provvede alla cancellazione della multa, e demanda il tutto al comune. È l’ennesima vergogna di una città senza controllo”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria, Alfonso Trimarchi che evidenzia un problema che ha riscontrato in città.

