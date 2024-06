Reggio Calabria, “non chiudete il Museo dello Strumento Musicale”: l’iniziativa in centro | FOTO

StrettoWeb

Iniziativa interessante questa mattina a Reggio Calabria. Un gruppo di ragazzi ha eseguito un percorso itinerante in pieno centro, fondendo musica e arte. Come? Suonando e disegnando. Il motivo è legato alla possibile chiusura del Museo dello Strumento Musicale.

Questo percorso di musica e arte nasce così per salvaguardare e promuovere la storica struttura reggina, affinché non venga chiusa. Il percorso è partito da Palazzo San Giorgio ed è proseguito per le vie centrali della città. A corredo dell’articolo alcune immagini.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.