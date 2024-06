Reggio Calabria, all’Arena dello Stretto la cerimonia per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza

StrettoWeb

Presso l’Arena dello Stretto del lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, il Comando provinciale della Guardia di Finanza, alla presenza delle massime autorità della provincia e dell’orchestra composta da giovani musicisti dell’Istituto comprensivo Pentimalli di Gioia Tauro, ha celebrato il 250° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

Il Generale Cintura: “ho apprezzato tanto la città”

Il comandante provinciale Gen. B. Maurizio Cintura lascia Reggio Calabria: “esperienza eccezionale una, ho apprezzato tanto questa città. Lascio un reparto coeso e preparato”. “Sono stato assegnato all’ambasciata di Washington”, conclude il Generale.

Reggio Calabria, le parole del comandante provinciale Gen. B. Maurizio Cintura

I ringraziamenti di Falcomatà

“Un ringraziamento sentito alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza, a coloro che quotidianamente operano per la sicurezza della nostra comunità, lavorando in prima linea nella battaglia contro la ‘ndrangheta ed ogni altra forma criminale che attanaglia la nostra terra”. È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà intervenuto quest’oggi in occasione della cerimonia che ha celebrato il 250° anniversario dalla fondazione del Corpo della Guardia di Finanza tenutasi all’Arena dello Stretto sul Lungomare Italo Falcomatà.

“Siamo felici di poter celebrare questa ricorrenza – ha aggiunto il sindaco – esprimendo la nostra piena gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle, una delle componenti storiche delle Forze dell’ordine, impegnata in particolare nell’attività di contrasto ai reati di natura finanziaria, nella nostra provincia brillantemente diretta dal Comandante provinciale Generale di Brigata Maurizio Cintura. In uno scenario di rara bellezza come quello dell’Arena dello Stretto, un palcoscenico che tutta Italia ci invidia e che in questi mesi estivi è ammirato da migliaia di turisti, celebriamo l’orgoglio di appartenenza e tributiamo un doveroso riconoscimento a chi quotidianamente mette a repentaglio la propria vita per la sicurezza ed i diritti individuali e collettivi della nostra comunità”.

