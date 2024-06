Reggio Calabria e i campi di volontariato estivi: info e programma

StrettoWeb

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”. Questa frase di Marcel Proust riassume il senso dei campi di volontariato estivi promossa dai giovani del Centro Comunitario Agape, Ottavo Giorno, Gabbiano e della Piccola Opera Papa Giovanni. Avere nuovi occhi significa uscire dal proprio guscio, guardare il mondo sentendosi responsabili di ciò che accade e non semplice spettatore, prendersi cura delle membra più deboli della comunità.

Sulla scia dell’insegnamento del fondatore don Italo Calabrò, che ha fatto della sua vita una consacrazione alla causa degli ultimi e dei diseredati, si offre la possibilità a dei giovani della nostra provincia di sperimentare la gioia e la ricchezza dell’incontro con altri giovani, con persone con disabilità, madri con figli minori Un’occasione per donare agli altri amicizia e compagnia ma anche per riceverne altrettanta

I campi di volontariato sono un’esperienza forte, ore di lavoro, di formazione, di vita comunitaria, con un grande ideale: offrire un frammento della propria vita per gli altri in controtendenza con una società che sembra attratta solo dall’effimero e dalle apparenti solidarietà Lo scopo del campo è aiutare gli altri ma anche occasione per divertirsi in modo sano, intrecciando nuove amicizie, dando una mano concreta a chi fa più fatica, confrontandosi e mettendosi alla prova.

Un’occasione per i nuovi per coinvolgersi in maniera attiva nel mondo del volontariato che rappresenta un’ esperienza di cittadinanza responsabile e per i credenti una forma esemplare di incarnazione dell’amore evangelico, da proporre soprattutto ai giovani che hanno bisogno di vivere itinerari educativi capaci di farli confrontare con i problemi del mondo.

Per partecipare ai campi di servizio non è necessario avere competenze particolari, ma disponibilità a mettersi in relazione con gli altri, ad accogliere ed a farsi accogliere.

Le info e il programma

I campi si svolgono in turni di una settimana. Il programma estate 2024 prevede per il merse di agosto due turni al soggiorno San Paolo a Cucullaro di Gambarie, durante il campo, oltre al servizio, si svolgeranno incontri di formazione con esperti sui temi del disagio, della disabilità e della legalità e non mancheranno momenti di festa e di animazione. Per gli interessati le iscrizioni si possono fare entro il 10 Luglio e sono previsti incontri di preparazione. Si può inviare una email ad segr.agape@gmail.com o telefonare a 0965/894706.

