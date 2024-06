Reggio Calabria: avviso pubblico per incarico a tempo pieno e determinato per Dirigente Area Amministrativo-Contabile

StrettoWeb

E’ stato pubblicato oggi, 4 giugno 2024, sul sito del Comune di Reggio Calabria, “un avviso esplorativo per il conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco, di Dirigente Area Amministrativo-Contabile, ex art. 110 comma 1, del d. lgs 267/2000“.

“Prot. 03/06/2024.0140873.I – pubblicato all’Albo Pretorio il 03-06-2024 con pubblicazione n° 3500/2024, il Sindaco vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 31/05/2024 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) per il triennio 2024-2026 comprensivo del programma dei fabbisogni del personale per il medesimo triennio e delle previsioni delle risorse da reclutare per l’anno corrente, unitamente all’indicazione delle relative procedure;”

“Dato atto che tra le predette previsioni del PIAO come sopra approvato rientra anche l’assunzione di n. 1 unità di dirigente area amministrativo-contabile con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., a copertura della posizione attualmente non coperta dal dirigente titolare a tempo indeterminato, per effetto del suo collocamento in aspettativa temporanea fino alla durata dell’attuale incarico di direttore generale dell’Ente, ai sensi dell’art. 108 del TUEL;”

“Rende noto che il Comune di Reggio Calabria intende procedere alla formazione di un elenco di candidati da cui attingere per il reclutamento n. 1 unità di dirigente area amministrativo-contabile da assumere con contratto a tempo pieno e determinato, ex art. 110, comma 1, del T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., di durata non superiore a quella del mandato del Sindaco”.

“La domanda, redatta in carta semplice e firmata dal candidato in maniera autografa o con firma digitale, nonché corredata dalla documentazione come sopra richiesta, dovrà essere indirizzata all’Ufficio del Sindaco e dovrà pervenire al Comune di Reggio Calabria entro il termine perentorio del 18 giugno 2024 – ore 13:00, mediante una delle seguenti modalità:

1) direttamente (a mano) all’Ufficio Protocollo del Comune di Reggio Calabria sito in Piazza Italia (RC);

2) a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it

Non saranno prese in considerazione domande pervenute mediante altri metodi di spedizione e recapito diversi da quelli indicati ai superiori punti 1) e 2).

Le domande dovranno pervenire al comune di Reggio Calabria entro la data di scadenza del presente avviso, comprovata dal timbro a data dell’ufficio protocollo comunale nel caso di consegna a mano, ovvero dalla data e dall’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’Ente nel caso di spedizione a mezzo PEC.

L’Avviso nella versione integrale e tutti gli allegati sono scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente“.

