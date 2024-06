Reggio Calabria, le associazioni: “dov’è il calendario dell’estate reggina? Messina avanti anni luce”

StrettoWeb

“7 giugno 2024: Reggio Calabria e’ ancora senza il calendario dell’Estate Reggina L’estate dai due volti in riva allo Stretto. A Messina il pienone, a Reggio nemmeno il calendario Anche per il 2024 si ripete il copione. Bando in ritardo, calendario fantasma, operatori esasperati. L’estate reggina…è in autunno Mentre Messina vola, a Reggio Calabria tutto tace. Al 7 giugno non è ancora stato pubblicato il bando ed il calendario degli eventi legati all’Estate Reggina”. Lo affermano in una nota i rappresentanti di alcune associazioni reggine.

“Un calendario che, in nome della programmazione che un’amministrazione comunale deve mettere in cima alle proprie priorità, andrebbe pubblicato diverse settimane prima del solstizio d’estate, arriva invece con colpevole ritardo Ci chiediamo perché a pagarne le spese sono sempre le associazioni del nostro territorio che a giugno non sono ancora nelle condizioni di programmare eventi , nonostante il palco tristemente presente in solitudine all’Arena”.

“E concludiamo con la speranza che il bando di quest’anno (per la seconda volta di fila in colpevole ritardo ) preveda almeno i servizi ed un contributo rivolto alle realtà del nostro territorio che non possono accollarsi tutte le spese Per il secondo anno di fila siamo costretti ad assistere a ritardi ingiustificati, perché non programmare tutto nei tempi? quali sono i motivi da 2 anni a questa parte di questi clamorosi ritardi?”.

