A Reggio Calabria l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione “Amici del Museo”

66ª Assemblea Ordinaria dell’Associazione Amici del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Si discuterà sull’attività fin qui svolta dall’Associazione per la tutela e la promozione del patrimonio culturale Calabrese.

In particolare, si parlerà dell’azione condotta per ottenere che ritornasse a Reggio Calabria la seicentesca statua del monumento funerario della famiglia Monsolino, delle ricerche promosse per localizzare il relitto del galeone spagnolo affondato nel 1675 davanti la spiaggia di Cannitello, delle iniziative condotte per realizzare all’interno dell’ex Monastero di Sales, in via Reggio Campi, il Museo della Storia Urbanistica della Città di Reggio Calabria.

