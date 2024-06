A Reggio Calabria arrivano i gommoni Joker Boat Clubman 21′ di MSCC: noleggio accessibile e all’avanguardia

StrettoWeb

Nell’ambito nautico di Reggio Calabria, una novità sta attirando l’attenzione di appassionati e curiosi: MSCC S.r.l., ha introdotto un’offerta senza precedenti che sta rivoluzionando il concetto di navigazione libera e accessibile a tutti.

Tecnologia e Comfort: i Gommoni MSCC

I quattro gommoni disponibili per il noleggio presso MSCC non sono semplici imbarcazioni, ma veri e propri concentrati di tecnologia e comfort. Equipaggiati con motori Selva Murena Best 40 xsr EFI, questi Joker Boat Clubman 21′ promettono prestazioni eccellenti e una navigazione sicura anche per i meno esperti. La potenza e l’efficienza del motore permettono di godere delle bellezze del mare calabrese e siciliano con facilità e sicurezza.

Ogni gommone può ospitare comodamente fino a 6 persone ed è corredato di dotazioni di sicurezza certificate per navigazioni entro le 12 miglia. Questo aspetto, fondamentale per la sicurezza dei naviganti, rispecchia l’impegno di MSCC nel garantire un’esperienza non solo piacevole ma anche sicura. Inoltre, possono essere noleggiati da chiunque abbia un’età superiore ai 18 anni senza la necessità di possedere una patente nautica

Dettagli che fanno la differenza

Non è solo la sicurezza a distinguere i gommoni MSCC, ma anche il loro comfort. Ogni unità è equipaggiata con:

Tendalino per proteggere dal sole nelle giornate più calde

Stereo Bluetooth per un’atmosfera musicale personalizzabile

Frigo/Ghiacciaia per mantenere cibi e bevande freschi

Cuscineria completa per un comfort senza compromessi

Ancora con cima e catena per soste sicure

Luci di via e tromba per garantire visibilità e sicurezza

Doccetta, perfetta per rinfrescarsi dopo un bagno

Idroguida che facilita la manovrabilità del gommone

Scaletta per un facile rientro a bordo dopo il nuoto

Prolunga prendisole, ideale per chi desidera abbronzarsi o semplicemente rilassarsi.

Tariffe e Accessibilità

Il noleggio di queste imbarcazioni di alta qualità parte da 350,00 euro al giorno I.V.A. inclusa (sono previsti sconti per il noleggio di più giorni consecutivi), un investimento per una giornata indimenticabile sulle onde. Questo prezzo, competitivo per il mercato attuale, rende il mare più accessibile a giovani, famiglie e gruppi di amici, promuovendo un’esperienza inclusiva e aperta a tutti.

Un impatto locale e turistico

L’introduzione di MSCC S.r.l. ha anche un significativo impatto turistico. Attraverso l’offerta di un servizio nautico di qualità e accessibile, la compagnia non solo valorizza il territorio, ma contribuisce a diversificare l’offerta turistica locale attirando nuovi visitatori e incrementando l’interesse verso le attività marittime.

Conclusioni

Con un’offerta così dettagliata e attenta, MSCC S.r.l. non si limita a noleggiare gommoni; essa offre un’esperienza completa, che combina avventura, sicurezza e comfort. Questa formula, innovativa e accattivante, promette di rendere il mare dello Stretto di Messina una destinazione ancora più affascinante per tutti gli amanti della nautica. Dunque, che aspettate? Li trovate al porto di Reggio Calabria e al porto turistico di Villa San Giovanni.

Per info e prenotazioni inviare un’email all’indirizzo msccsrl@gmail.com o collegarsi al sito web www.msccharter.com.

