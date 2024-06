Reggio Calabria, albero crolla su auto in sosta in pieno centro | FOTO

StrettoWeb

Paura pochi minuti fa in pieno centro storico a Reggio Calabria e precisamente nella zona della Villa Comunale dove un grosso albero è caduto su un’auto parcheggiata. La vettura si trovava in sosta in via Giunta quando è stata colpita in pieno dall’albero. Per fortuna non si registrano danni a persone. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Locale.

