Reggio Calabria, a Catona la 1ª selezione nazionale dei concorsi Miss e Mister Baby Mondo Italia

StrettoWeb

Si è svolta a Catona la 1ª selezione nazionale dei concorsi Miss e Mister Baby Mondo Italia, Model’s of the Year e Miss e MisterItalia Universo appartenenti alla Jasmin’s Cinema Moda And Dance. A partecipare 41 modelli per ogni categoria, da quelle dei Baby fini alle Over e special. Madrina della serata l’influencer e Miss baby mondo JAsmin Hilary Malafarina. Una super giuria presente in questo concorso: l’assessore di Motta San Giovanni Enza Mallamaci,l ’attore Enzo Cianci, l’attore Pino Condo’, la stilista Anna Vazzano, la giornalista Dominga Pizzi ed il regista Enzo Cogliandro .

Ospite della serata il Consigliere Comunale Mario Cardia che è intervenuto nel corso dell’evento: “le associazioni reggine sono il motore pulsante della nostra città , a loro va dato sempre pieno sostegno. Questa è una realtà che sta crescendo e merita di essere valorizzata”, quanto in sintesi dichiarato da Mario Cardia.

Il 13 luglio si terrà la finale regionale presso il Grande Hotel Apan, mentre la finalissima Nazionale sarà dal 5 al 8 settembre a Rossano Calabro. A coordinare l’evento che ha riscosso grande successo la presidente Silvia Nasuti e i suoi collaboratori Andrea Chirico, Francesca Latella e Patrizia Papandrea. Al trucco e parrucco Anna Vazzano . Infine è’ stata eletta una nuova agente per la Sicilia, vale a dire Grazia Carol Perdicaro. Gli organizzatori ringraziano “il fotografo Antonino Spurio, gli sponsor Vale Sport, Mary Flores, Tele A1″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.