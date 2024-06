Reggio BiC iscritta al campionato di Serie A: porterà in alto il nome del Sud Italia

StrettoWeb

“Versata la quota di iscrizione al massimo campionato FIPIC, non serve che mettersi al lavoro per organizzare quella che sarà una stagione dura a livello organizzativo ed economico. Per la prossima stagione sportiva è stata scelta una nuova formula: quella del girone unico di Serie A, che vedrà affrontarsi le squadre di tutta Italia, in un tutti contro tutti, in cui ancora una volta la Reggio Calabria BiC porterà in alto il nome di tutto il Sud Italia. Dieci le squadre iscritte (non essendo pervenuto il Varese): Cantù, Bergamo, Treviso, Padova, Firenze, Sassari, Porto Torres, Macerata e Giulianova, che insieme a Reggio Calabria gareggeranno nel prossimo campionato di Serie A di basket in carrozzina”. Così in una nota la Reggio BiC annuncia ufficialmente l’iscrizione al campionato di Serie A di Basket in Carrozzina.

La formula

“Accederanno alle semifinali scudetto solo le prime 4 squadre che si incontreranno al meglio delle 3 partite, mentre l’ultima squadra classificata retrocederà direttamente in Serie B”.

Tessera del tifoso

“Girone unico che, se da un canto rende ancora più vivo ed intrigante il campionato per i tifosi che vorranno godersi lo spettacolo del basket in carrozzina, dall’altro lo rende più dispendioso. Proprio per questo motivo, quest’anno è stata creata la Tessera del tifoso della Reggio BiC, che permetterà ai sostenitori tesserati di seguire tutte le gare interne al Palacalafiore”.

Le date e il mercato

“Ufficializzata anche la data di inizio campionato, fissata per il prossimo 12 ottobre. Il prossimo luglio uscirà il calendario ufficioso, in attesa di quello definitivo che coinciderà con la pubblicazione del definitivo roster reggino 2024/25. Certo è che, dopo aver rinnovato l’asso tailandese nonché capitano Baz Sripirom ed aver dichiarato l’ingaggio del bomber brasiliano Cristiano Juninho Clemente, lo spettacolo al Palacalafiore quest’anno si preannuncia assicurato. Non resta, quindi, che sostenere la Reggio BiC ed assicurarsi un posto in prima fila nel rinnovato impianto, grazie ai lavori incessanti del Comune di Reggio Calabria, che permetterà uno spettacolo anche grazie alla nuova tecnologia installata in favore delle compagini societarie coinvolte al Palacalafiore di Pentimele”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.