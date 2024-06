Reggina, ufficiale: dopo Pellegrino saluta anche Trocini

StrettoWeb

“LFA Reggio Calabria rende noto che il rapporto contrattuale con il tecnico Bruno Trocini si concluderà il 30 giugno 2024. La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali”.

Con questa nota brevissima la società dello Stretto, in attesa di novità sul fronte denominazione Reggina, saluta Trocini, a cui non sarà rinnovato il contratto. Dopo il DS Pellegrino, altro addio in casa amaranto. Al tecnico va riconosciuto l’ottimo risultato raggiunto – un quarto posto e una vittoria dei playoff sfiorata – nonostante le condizioni.

