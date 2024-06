Reggina, Rosin non arriva: salta l’ingaggio dell’ex portiere

StrettoWeb

Dietrofront. Mauro Rosin non tornerà alla Reggina. L’indimenticato ex estremo difensore amaranto, sullo Stretto dall’86’ al ’91, era pronto a vestire di nuovo gli stessi colori, ovviamente con un altro ruolo, quello di preparatore dei portieri. Il suo arrivo avrebbe fatto seguito a quello di mister Rosario Pergolizzi, ufficializzato ieri per il post Trocini.

Secondo quanto filtra, però, il suo ritorno è saltato. La società ci avrebbe ripensato e così la scelta virerà su altro soggetto. Intanto oggi è stato ufficializzato il rinnovo di Porcino, il secondo dopo quello di Renelus e dell’arrivo del già citato Pergolizzi. Con l’addio di Pellegrino si resta in attesa delle ufficialità sulla rivoluzione dell’area tecnica.

