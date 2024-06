Reggina, Lillo Foti torna a parlare degli incontri col Sindaco sui nuovi imprenditori

StrettoWeb

Nelle ultime settimane il nome di Lillo Foti è tornato a circolare con insistenza in ambito Reggina. Questo per via degli incontri con Falcomatà relativamente alla presenza di nuovi imprenditori intenzionati a far calcio a Reggio Calabria, tramite la mediazione e la presenza dell’ex patron. Se ne è parlato tanto e lo stesso Foti ha ammesso di aver incontrato il Sindaco, alimentando in città rumors e indiscrezioni, social e non.

Nel corso della puntata di Video Touring di ieri, in cui Foti è stato ospite per ricordare i 25 anni dalla prima storica promozione in Serie A, l’ex Presidente ha risposto a una domanda sull’argomento: “nel momento in cui il Sindaco mi ha chiesto di poter dare una mano, ho dato la mia disponibilità. Conoscendo il calcio di oggi, diverso da quello di 30 anni fa, ho detto che se c’erano dei presupposti che potessero dare alla Reggina un futuro importante, da parte mia, per quelle che sono le mie relazioni e i miei rapporti, avrei dato una mano. Poi le cose si sono sistemate in maniera diversa e mi auguro che tutto vada per il meglio”.

